Bitlis şehidine veda

Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "2019’da gideceğini gördüğünü ve bu korkuyla, toplumu baskıladığını" savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'nin ardından yaptığı açıklamalarda Demirtaş için kullandığı ifadelere HDP tepki gösterdi.

Almanya'da G20 protestolarında öpüşen çift TOMA'nın müdahalesiyle karşılaştı, diğer sevgililer ise yerde yuvarlanmaktan kaçamadı.

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Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatı bin 620 lira, toplam 6 aylık ciro ise 12 milyar 117 milyon lira oldu.