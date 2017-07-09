Bitlis şehidine veda

Şehit Halil Ateş'in cenazesi, baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'ne götürüldü. Şehit için burada cenaze töreni düzenlendi.
CENAZEYE BİNLER KATILDI
Cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, şehidin babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.
Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Asiya Ateş'in 10 yıl önce vefat etitği belirtildi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTUMADI
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce (33), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Cemile İnci, (ortada) şehidin naaşının getirilişi sırasında göz yaşını tutamadı.
BAKAN DA ORADAYDI
Şehidin cenaze törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şehidin babası Celal Ateş'in yanında saf tuttu.