Bitlis şehidinin intikamı alındı

Bitlis'in Aşağıyolak köyünde 2 gün önce terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (26) şehit olmuştu.

2 askerin de yaralandığı saldırıda şehit olan uzman çavuş Canördek'in acı haberi, öğleden sonra askeri yetkililer tarafından Kayaönü Mahallesi'ndeki ailesine iletildi.

ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aldığı acı haberle annesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları da acı haberi duyunca Canördek ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı.

Şehadeti ile yakınlarını yasa boğan Uzman Çavuş Cevdet Canördek, düzenlenenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KORKUDAN TESLİM OLDU

Operasyonun devam etmesiyle 2 gün sonra bugün, şehidimizin intikamı alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 11 kişilik gruptan 10 terörist öldürülmüştü. Bu grubun içinde olan ve kaçan kadın PKK'lı terörist, Mehmetçik'i görünce korkudan silahını bırakıp teslim oldu.