1 Bitlis şehidinin yakını acıya dayanamadı Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün babasının halası, cenaze töreni sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2 Abdurrahim Albayrak: G.Saray'da kimsenin parası kalmaz Galatasaray'ın yeni yönetiminde görev alacak olan Abdurrahim Albayrak, Gomis alacakları yüzünden oynamadığı iddiaları üzerine, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz" şeklinde konuştu.

3 İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek Zeytin Dalı Harekatı devam ederken İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması geldi. 'Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var.' ifadesi kullanıldı.

4 Buzdolabındaki yiyecekler bozuldu mu Buzdolabındaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını nasıl anlayacağız? İşte püf noktaları…

5 Gülsüm Anne'nin bakımını üstlendiği Umut hayatını kaybetti Antalya'da, Gülsüm Kabadayı'nın hastanede bir yakınına refakat ederken tanıdığı ve 10 yıldır bakımını üstlendiği, Rus asıllı olduğu düşünülen "Umut" adlı kimliği meçhul genç hayatını kaybetti.

6 ABD Afrin'e operasyon süresinin sınırlı olmasını istiyor Afrin'de süren Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili ABD'den bir açıklama daha geldi: Operasyonun kapsamı ve süresi sınırlı olsun.