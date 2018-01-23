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Bitlis şehidinin yakını acıya dayanamadı

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün babasının halası, cenaze töreni sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA | 23.01.2018 - 09:00..
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Bitlis’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında, çığ düşmesi sonucu Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz şehit olmuştu. Şehit Hilmiz Öz, Denizli’nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis şehidinin yakını acıya dayanamadı

ÜZÜNTÜDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öz ailesi cenaze sonrası evde taziyeleri kabul ederken, şehidin babası Özer Öz’ün halası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Kamile Tekin üzüntüden kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tekin, durumun bildirilmesi üzerine şehit evinde bekleyen 112 ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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