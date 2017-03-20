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Bitlis ve Bingöl'de 3 sığınak imha edildi

PKK'ya yönelik operasyonlarda, teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi, 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

20.03.2017 - 23:47
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hizan ilçesi Yaylacık köyüne bağlı Bilgili mezrasının Hazel Tepe bölgesinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"El yapımı patlayıcı (12 kilogramlık tüp içerisine yerleştirilmiş 30 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımıyla hazırlanmış kablo düzenekli) düzeneği ve sığınak tespit edilmiştir. Bahse konu patlayıcı Cumhuriyet savcısının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü şekilde imha edilmiş, sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis ve Bingöl'de 3 sığınak imha edildi

Bingöl'de 2 sığınak imha edildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü Derman sırtları bölgesinde iki sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda el bombası, 2 metre infilak fitili, 10 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı alıcı devresi, 6 elektronik devre kartı, 4 akım yükseltici, çok miktarda gıda, yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis ve Bingöl'de 3 sığınak imha edildi

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