taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Bİtlis ve Mardin'de 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 13 ölü olmak üzere 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

26.02.2017 - 14:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

123

Bitlis merkezde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin ölü olarak, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, teröristlerle birlikte 8 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Biksi makinali tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildiği belirtildi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl Kiğı’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edilen 1 sığınak içerisinde terör örgütü tarafından infaz edildiği belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin cesedi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile birlikte ele geçirildi.

22 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Hakkâri Yüksekova’da güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 22 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

23 Şubat 2017 tarihinde Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına icra edilen hava harekâtı sonucu bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

50
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

27
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

33
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

64
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

54
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

105
Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM