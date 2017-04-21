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Bitlis ve Tunceli'de terör operasyonları

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

21.04.2017 - 22:35
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Valilikten yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde, terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Tugay Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonunun devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aşağıölek köyü kırsalında gece saatlerinde bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi. Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de kent genelinde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Nazımiye ilçesi Doğantaş Mahallesi bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat, bir adet küçük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 20 kilogram amonyum nitrat, bir adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat, 5 adet dolu tüp, bin metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."

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