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Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak çalışmalarını sürdürüyor.

AA | 23.03.2018 - 13:47..
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM), 7 bin yıllıkgeçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak amacıyla araştırmalarına devam ediyor.

Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

eçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve önemli bir yerleşim alanı olan Bitlis'in yetiştirdiği ilmi şahsiyetler, ticareti, yayınlanan Osmanlıca gazeteleri, kültürü, el sanatı, nüfus yapısı, yaşamı ve tarihi eserleri hakkında elde edilen bilgi ve belgelerin gelecek nesillere aktarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

Akademik çalışmalarla Fransız, Rus, İngiliz ve Osmanlı arşivlerinden toplanan belgelerin kitaplaştırılması, merkez bünyesinde kütüphane ve arşiv oluşturulması hedefleniyor.

Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor

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