Bitlis'li kadın borçla kurduğu işte 4 kişiyi çalıştırıyor

Bitlis'te üç çocuk annesi Saliha Yamaç, bir arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altınla açtığı iş yerinin patronu oldu.

Yamaç, yaklaşık bir yıl önce arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altını bozdurarak Atatürk Mahallesi'nde iş yeri kiraladı.

4 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

İş yerine 2 davul fırın alarak simit, poğaça, cevizli çörek ve börek yapmaya başlayan Yamaç, daha sonra tandır ekmeği de pişirmeye başladı.

Tandır ekmeklerini kargo ve şehirlerarası firmalara ait otobüslerle sipariş üzerine farklı illere gönderen Yamaç, iş yerinde 4 kişiyi de istihdam etti.

"KATKI MADDESİ YOK"

Yamaç, yaptığı açıklamada, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen iş yerini açarken bazı insanların tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

Bu zorlukları aşarak işini büyüttüğünü ifade eden Yamaç, "İnsanlar gelip salonumuzda kahvaltılarını yapıyorlar. Günde 200 tandır ekmeği çıkarıyoruz. Ekmeğimizde hiç bir katkı maddesi yok." dedi.