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Bitlis'te 1 asker şehit oldu

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit olduç

İHA | 11.04.2018 - 00:55..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar devam etmekte. Gerek sınır dışında gerekse de yurt içinde devam eden terör operasyonlarından birinden kötü haber geldi.

Bitlis'te 1 asker şehit oldu

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bitlis'te görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, intikal sırasında araziye tuzaklanmış EYP sonucu şehit oldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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