Bitlis'te 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

Yurt içi ve sınırlarımızda terör ile mücadelesine aman vermeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'te PKK'lı avına çıktı. Yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

1 TERÖRİST YAKALANDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 1 kişi öldürüldü.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.