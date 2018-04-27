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Bitlis'te 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi.

DHA | 27.04.2018 - 01:14..
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Yurt içi ve sınırlarımızda terör ile mücadelesine aman vermeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'te PKK'lı avına çıktı. Yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bitlis'te 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

1 TERÖRİST YAKALANDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 1 kişi öldürüldü.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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