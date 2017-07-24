Bitlis'te 1 PKK'lı teslim oldu

Bunun üzerine teröristin, güvenlik korucuları tarafından Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildiği vurgulanan açıklamada, kimlik sorgulamasında bölücü terör örgütü mensubunun Arnos Mordem Rezan kod adlı E.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği de ifade edildi.