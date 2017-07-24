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Bitlis'te 1 PKK'lı teslim oldu

Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Narlıdere Köyü Kasrik mevkisine gelen bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.

24.07.2017 - 06:48
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pkk

Bunun üzerine teröristin, güvenlik korucuları tarafından Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildiği vurgulanan açıklamada, kimlik sorgulamasında bölücü terör örgütü mensubunun Arnos Mordem Rezan kod adlı E.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği de ifade edildi.

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