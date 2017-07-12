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Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis'te polis tarafından durdurulup arama yapılan kamyonda 100 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

12.07.2017 - 16:12
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harakete geçen  Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında tedbir alarak S.A.'nın kulandığı kamyon durdurup arama yaptı.

KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Narkotik köpeklerle yapılan aramada kamyondaki gizli bölmelerde 193 paket halinde 100 kilo eroin ve 23 bin TL para ele geçirildi.

Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Yetkililer, uyuşturucu ile ilgili sürücü S.A. ve kamyona öncülük etiği belirtilen E.S.'nin gözaltına alındığın belirtirken, soruşturma sürüyor.

Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi

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