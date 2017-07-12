Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harakete geçen Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında tedbir alarak S.A.'nın kulandığı kamyon durdurup arama yaptı.

KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Narkotik köpeklerle yapılan aramada kamyondaki gizli bölmelerde 193 paket halinde 100 kilo eroin ve 23 bin TL para ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile ilgili sürücü S.A. ve kamyona öncülük etiği belirtilen E.S.'nin gözaltına alındığın belirtirken, soruşturma sürüyor.





