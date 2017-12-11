Bitlis'te 12 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle bugünden itibaren Muki'ye bağlı 3 köy ve 1 mahallede, Tatvan'nın ise 9 köy ve 2 mahallesinde 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık Köyü, Yuvalıdam Köyü, Kayran Köyü, Aksu Mahallesi ile Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Üzümlü Köyü, Anadere Köyü, Sungurlu Köyü, Külbastı Köyü, Odabaşı Köyü, Teknecik Köyü, Sallıca Köyü, Boblesür Köyü, Dönertaş Köyü, Kömürlü Mahallesi ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 00:01’den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00- 07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."