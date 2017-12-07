Bitlis’te 158 köy yolu kapandı

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Bitlis’te, bugünden sonra bir hafta boyunca havanın güneşli olması bekleniyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarında, Bitlis Belediyesi ise kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

OKULLAR TATİL

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise, olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde okulların bir gün süre ile tatil edildiği, ayrıca kar yağışından dolayı kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir günlük idari izinli sayılacakları bildirildi.

158 köy yolunun ulaşıma kapandığı il genelinde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.













