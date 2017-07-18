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Bitlis’te 2 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

18.07.2017 - 18:45
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde 1'nin İçişleri Bakanlığı’nın 'Yeşil listesinde' bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak’ın şehit edilmesi olayının faili olan A.Ü. olduğu tespit edildiği belirtildi.

Bitlis’te 2 PKK'lı öldürüldü

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon bölgesinde 17 Temmuz 2017 tarihinde, tespit edilen hedeflere Türk jetlerince hava harekatı düzenlenmiş, ayrıca hedefler ATAK taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştır. Operasyon bölgesinde, 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde icra edilen arazi arama taraması sonucunda, 1 adet bixi makinalı tüfek, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 adet el bombası, 14 kilogram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyeti sonucunda 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde 1 BTÖ mensubunun A.Ü.’nün İçişleri Bakanlığı’nın yeşil listesinde bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak’ın şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Diğer BTÖ mensubunun kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."

Bitlis’te 2 PKK'lı öldürüldü

Bitlis’te 2 PKK'lı öldürüldü

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