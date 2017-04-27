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Bitlis'te 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda 2 ton patlayıcı bulunduğu bildirildi.

27.04.2017 - 16:08
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bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen istihbari çalışmalar sonucunda Tatvan ilçesi Tokaçlı bölgesinde terör örgütüne ait patlayıcı deposu bulunduğu belirtildi.

PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Söz konusu depodaki patlamaya hazır hale getirilmiş 2 tona yakın patlayıcının imha edildiği vurgulanan açıklamada, bölgede 5 metre derinliğinde 20 metre çapında çukur oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Aynı gün Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü karayolunun 13'üncü kilometresinde menfez içerisine tuzaklanmış yaklaşık 150 kilogram patlayıcı madde ve Güroymak Cevizyatağı karayolunun 9'uncu kilometresinde yol kenarına 4 adet yağ tenekesine tuzaklanmış yaklaşık 120 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te 2 ton patlayıcı ele geçirildi

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