Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında, Bitlis Tatvan'da Anadere-Kesan deresi kırsalında operasyon düzenleyen Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, teröristlerin bulunduğu bölgeleri, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına aldı.

8'İ KADIN 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucunda 8’i kadın olmak üzere toplam 20 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilirken 1 terörist ise sağ olarak yakalandı. Sağ olarak yakalanan kişinin terör örgütünün Bitlis bölge yapılanmasında üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.

Sağ yakalanan teröristin yer göstermesi ile 2 adet sığınakta arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü mavi renkli bidon içerisinde 1 adet lav silahı, 493 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet hücum yeleği, 1 adet avcı çukuru, 1 adet Samsung marka cep telefonu, 3 ayrı paket içerisinde anfo olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 kilogram patlayıcı madde, 9 adet fünye, 8 adet elektrikli fünye, 30 gram C-4 plastik patlayıcı madde ile yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi tespit edildi.