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Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
AA | 26.11.2017 - 04:12..
Haberler
3. Sayfa
Hizan ilçesinde, terör örgütü
PKK
'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
AA
AA
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