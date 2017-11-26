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Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA | 26.11.2017 - 04:12..
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Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA
Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

AA
Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

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