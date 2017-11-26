Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bandırma Bedensel Engelliler Derneği tarafından, zihinsel engelli Aylin Yavuz'un hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün yapıldı.

Gezi'nin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık, Kitap Fuarı için geldiği Kayseri'de yaşananlarla ilgili konuştu.

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Fatih'te taksici boğuştuğu gaspçının kimliğini aldı

Kendisini kuru sıkı tabancayla gasp eden müşteriyle boğuşan taksici, parasını ve cep telefonunu kurtarırken, gaspçının da kimliğini aldı.