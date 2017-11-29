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Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Hizan ilçesi kırsalında tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilenler, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

DHA | 29.11.2017 - 08:36..
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Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi.

3 PKK SIĞINAĞI

Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3’ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

OPERASYONLARA ARA YOK

Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

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