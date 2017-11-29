Bitlis'te 3 PKK sığınağı bulundu

Jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında operasyon düzenledi.

3 PKK SIĞINAĞI

Operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3’ü dolu, 34 büyük tüp, 31 küçük tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, akımölçer, kablo, sırt çantası, elbise, ayakkabı ve bol miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONLARA ARA YOK

Operasyon kapsamında Koçyiğit köyünde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

















