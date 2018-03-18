taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Bitlis'te 3 PKK sığınağı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu.

DHA | 18.03.2018 - 01:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bitlis'te yapılan terör operasyondanunda 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri ile tüp ve çok sayıda pil ele geçirildi.

Bitlis'te 3 PKK sığınağı imha edildi

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan'ın Yumrukaya Köyü kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 144 büyük, 30 adet küçük boy pil ile 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, 1 akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 3 PKK sığınağı imha edildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bolu'da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Pikniğe gittiler cesedini buldular
Manisa Alaşehir'de piknik yapmak için su kanalına gidenler 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın cesedini buldu.
Kaza yapan sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı
Elazığ'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü arkadaşlarını bırakıp kaçtı.
2 Suriyeli sahte 4 bin dolarla yakalandı
Kayseri'de üzerlerinde 40 adet sahte 100 dolar bulunan 2 Suriyeli yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

0
Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

Afrin'de yaralanan Binbaşı Dunca şehit oldu

0
İngiltere'de Trump'a İslamofobi ve ırkçılık tepkisi

İngiltere'de Trump'a İslamofobi ve ırkçılık tepkisi

0
Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

Kamerun'da 40 kişi kaçırıldı

0
Bitlis'te 3 PKK sığınağı imha edildi

Bitlis'te 3 PKK sığınağı imha edildi

0
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM