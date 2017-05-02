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Bitlis'te 38 el bombası ele geçirildi

Tatvan'da toprağa gömülü bidon içerisinde terör örgütü PKK'ya ait el bombaları bulundu.

02.05.2017 - 11:59
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu, Tokaçlı köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette mavi jelikan bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde, PKK terör örgütüne ait 38 el bombası ele geçirildiği bildirildi.

Bitlis'te 38 el bombası ele geçirildi

"TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ele geçirilen el bombalarının Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Bitlis'te 38 el bombası ele geçirildi

Bitlis'te 38 el bombası ele geçirildi

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