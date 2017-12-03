Bitlis'te 4 sığınağa girildi

Bitlis'te Mutki Jandarma Komutanlığı unsurları ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda, gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi. Gerçekleştirilen basına,"Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-95 Operasyonu" adı verildi.





GIDA MALZEMELERİ AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında icra edilen arazi arama faaliyetlerinde 4 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 adet 50 kilogramlık un, 2 adet 18 litre yağ, 25 kilogram bulgur, 8 kilogram kaçak çay, 100 kilogram küp şeker, 2 adet 10 kilogramlık makarna, 5 kilogram kaya tuzu, 12 kilogramlık tüp, 2 kilogramlık tüp, dört ayaklı ocak, 2 çift ayakkabı, 2 tepsi, 6 adet 30 kilogramlık dolu peynir bidonu, 500 kilogramlık toprağa gömülü dolu su bidonu ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, malzemeler de yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.