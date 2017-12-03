taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Bitlis'te 4 sığınağa girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden terör operasyonlarına bir yenisi Bitlis'te eklendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri 4 sığınağa baskın düzenledi.

AA | 03.12.2017 - 21:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bitlis'te Mutki Jandarma Komutanlığı unsurları ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda, gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.  Gerçekleştirilen basına,"Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-95 Operasyonu" adı verildi.

Bitlis'te 4 sığınağa girildi

GIDA MALZEMELERİ AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında icra edilen arazi arama faaliyetlerinde 4 sığınak tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 adet 50 kilogramlık un, 2 adet 18 litre yağ, 25 kilogram bulgur, 8 kilogram kaçak çay, 100 kilogram küp şeker, 2 adet 10 kilogramlık makarna, 5 kilogram kaya tuzu, 12 kilogramlık tüp, 2 kilogramlık tüp, dört ayaklı ocak, 2 çift ayakkabı, 2 tepsi, 6 adet 30 kilogramlık dolu peynir bidonu, 500 kilogramlık toprağa gömülü dolu su bidonu ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, malzemeler de yerinde imha edilmiştir."

Bitlis'te 4 sığınağa girildi

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te 4 sığınağa girildi

İlginizi Çekebilir
E-5'te zincirleme kaza
E-5 Karayolunun Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.
Hatay'da trafik faciası
Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan minibüs Altınözü'nde jandarmayı atlatmaya çalışırken kamyonla çarpıştı: 6'sı çocuk 11 ölü, 9 yaralı.
Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da, kız kardeşinin eşini öldüren Fuat Erkaşka ifadesinde "O silahı ile beni vurmadan ben ateş ettim." dedi.
Düğün günü eşini öldürdü
Bursa'da düğün günü evlerinde çıkan tartışmada yazın nikahlandığı eşini bıçaklayarak öldüren genç, gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan Almanya'ya taşınıyor

Tarkan Almanya'ya taşınıyor

477
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

91
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

55
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

80
Benevento, Milan'ı son saniyede kalecisiyle yıktı

Benevento, Milan'ı son saniyede kalecisiyle yıktı

9
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

133
Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM