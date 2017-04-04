Bitlis'te 5 PKK'lı öldürüldü

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Arama tarama faaliyeti sırasında bir grup teröristle karşılaşan güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Çatışmada, aralarında grup sorumlusu iki teröristin de bulunduğu 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Tokaçlı köyü kırsalında yapılan arama faaliyetinde 2 bidon içerisinde patlamaya hazır ancak düzeneği kurulmamış 270 kilogram mazotla karıştırılmış amonyum nitrat ele geçirildi.