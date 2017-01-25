taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.002
USD
3,8258
EURO
4,1111
ALTIN
148,02
PETR
54,9600

Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 13-25 Ocak tarihleri arasında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 9 sığınağın imha edildiği bildirildi.

25.01.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, 13-25 Ocak 2017 tarihleri arasında, Bitlis ili Merkez İlçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu’nun icra edildiği bilgisini paylaştı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 9 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyon süresince toplam 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, operasyonda biri 5 odalı olmak üzere toplam 9 adet sığınak, 1 adet avcı boy çukuru, 1 adet malzeme deposunun tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda ele geçirilen silah ve malzemeler şu şekilde:

“5 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 48 adet Kannas fişeği, 60 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

559
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

823
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

57
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

352
PKK ile görüşen FETÖ imamı tutuklandı

PKK ile görüşen FETÖ imamı tutuklandı

307
DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

45
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM