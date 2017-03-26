Bitlis'te 7 köyde sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla bazı köyler ve bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla ilan edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığınca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince 25 Mart 2017 günü saat 18.00'den geçerli olmak üzere Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir."