Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerce, 20 Şubat'ta merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu" başlatıldı.

2 METRE KAR VAR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 Şubat'ta bir grup teröristle karşılaştı.

3'Ü KADIN 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.

Bölgede tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.