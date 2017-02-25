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Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyon kapsamında 8 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

25.02.2017 - 15:07
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Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerce, 20 Şubat'ta merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu" başlatıldı.

2 METRE KAR VAR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 Şubat'ta bir grup teröristle karşılaştı.

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

3'Ü KADIN 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bölgede tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

Bitlis'te 8 PKK'lı öldürüldü

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