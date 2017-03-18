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Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı kazalara neden oldu.

18.03.2017 - 20:37
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Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen palakası ve sürücü öğrenilemeyen yolcu otobüsüne, TIR çarptı.

BİTLİS'TE KAR ETKİLİ OLDU

Arkadan gelen Şahin Doğan yönetimindeki otomobil de TIR'a çarptı. Zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Şahin Doğan ve yanındaki Hacı Gezer yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Feyzullah Ensari Caddesi'ndeki Batarya Kavşağı yakınları ise şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan 13 M 0037 plakalı midibüs ile 23 EL 680 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi.


Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

Bitlis’te 90 köy yolu kardan kapandı

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