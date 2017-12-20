Bitlis'te arazi kavgası: 6 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saat 20:00 sularında iki aile arasında kavga çıktı. Eski husumetleri bulunduğu belirtilen iki aile arasındaki kavgada silahlar ateşlendi, 6 kişi yaralandı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden eski br husumet bulunan Dinç ve Karaca aileleri Sahil Mahallesi'nde karşılaşınca arlarında tartışma çıktı.Tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarfların birbirlerine ateş etmesi sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Çatışma, polisin müdahalesiyle sona ererken, yaralı 6 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri çevresi ile Dinç ve Karaca ailelerini yaşadığı ilçeye bağlı Dibekli köyünde yeni bir olay çıkmaması için geniş güvelik önlem alındı.