Bitlis'te bir İranlının midesinden uyuşturucu çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, durumlarından şüphelenilen 3 İran uyruklu şüphelinin, meyve suyu kutusunda ve bir şüphelinin de midesinde uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meyve suyu kutusunda 15 parça halinde 317,41 gram metamfetamin ele geçirilmiş, şüphelilerden birinin midesinden ise yapılan ameliyat sonucu 6 parça halinde 120 gram metamfetamin çıkarılmıştır.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilmiştir. Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecektir."