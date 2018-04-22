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Bitlis'te boa yılanı görüntülendi

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Ulaş köyüne ait yaylada, bölgede görevli Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk ile çobanlık yapan Oktay Birlik, boyu 1 metreyi bulan boa yılanı görüntüledi.

DHA | 22.04.2018 - 08:55..
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Doğada bugüne kadar birçok hayvanı görüntülemeyi başaran ve bunları da sosyal medya hesabında paylaşan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, bu kez de çoban Oktay Birlik'te birlikte çıktığı Ulaş köyü yaylasında boa yılanı görüntüledi.

BAŞÇAVUŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Boa yılanının zehirli olmadığını, ancak avını boğarak öldürdüğünü belirten Başçavuş Ertürk, "Yılanla ilgili bilgileri sosyal medya üzerinden aldık. Ancak bu bölgede bugüne kadar böylesi büyüklükte yılan görmemiştik. İlk gördüğümüzde çok korktuk. Yaklaşamadık. Ancak fotoğraflamakla yetindik. Yılan daha sonra yuvasına girerek gözden kayboldu." dedi.

BU BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Oktay Birlik de bölgede ilk defa bu büyüklükte bir yılan gördüğünü söyledi. Birlik, "Uzun yıllardır bu bölgede çobanlık yaparım. Yılanlar var ancak bu kadar büyüğünü ilk defa görüyorum." diye konuştu.

Bitlis'te boa yılanı görüntülendi

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