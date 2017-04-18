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Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

Bitlis Belediyesi, dağlık alanlardan kopup caddeye düşme tehlikesi bulunan kayalara karşı çelik tellerle önlem aldı.

18.04.2017 - 12:45
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Bahar aylarıyla birlikte dağlık alanlarda meydana gelen yumuşamadan dolayı kopan kayalar tehlikeye yol açınca Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tedbir aldı.

Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

DUVAR KENARINA ÇELİK TELLER

Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, kopan kaya parçalarının vatandaşlara maddi ve manevi zararlar vermemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Özellikle merkezdeki Nur Caddesi ve riskli bölgelerde kayaların yola düşmemesi için duvar kenarlarına çelik teller çekildi. Böylece kaya parçalarının insanların yaşam alanlarına ulaşması engellendi" dedi.

Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

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