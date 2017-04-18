Bitlis’te çelik telli kaya önlemi

Sınav stresi ve heyecanı; tüm çocukları etkiliyor fakat alerjik çocukları, öksürük ya da astım krizine sokabiliyor.

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Yüzünüzdeki çizgiler neden oluşuyor

Kadınların korkulu rüyası yüzlerdeki çizgiler her ne kadar anıların mimarı olsa da hepsinin ayrı bir sebebi ve adı var.