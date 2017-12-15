Bitlis'te donmak üzere olan iki eşek kurtarıldı

Bitlis'in Mutki ilçesindeki Yalıntaş köyü yakınlarında dışarıda iki eşeğin donmak üzere olduğunu gören öğretmen Pelin Öz, durumu yetkililere haber verdi.

KÖPEKLER DE SALDIRMIŞ

Olay yerine gelen Mutki Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köpekler tarafından da yaralandıkları belirlenen eşekleri, tedavi için ilçe merkezine götürdü.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emrullah Bayrak, eşekleri duyarlı köy öğretmeni sayesinde kurtardıklarını belirterek, donmak üzereyken bulduklarını anlattı.

SERUM TAKILDI

Bayrak, "Veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından muayene edilen eşeklere antibiyotik ve serum tedavisine başlandı. İki eşeğin dilinde kısmı felç meydana gelmiş. Isırılma sonucunda da vücutlarında yaralanmalar mevcut." dedi.

Eşekler tedavilerinin ardından ihtiyacı olan çiftçilere verilecek.