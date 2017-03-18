Bitlis'te eğitime 100 milyon liralık yatırım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğunu belirterek, AK Parti hükümetlerinin bu bakış açısıyla bütçede en büyük payı her zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdığını kaydetti.

SADECE BİTLİS'E 100 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bitlis'in ihtiyaç duyduğu eğitim yatırımlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratlarıyla çalışma yaptıklarını vurgulayan Demiröz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çalışmalar sonucunda il merkezine 24 derslikli teknik lise ve atölye binası, Adilcevaz'a 16 derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ile 100 kişilik pansiyon, Güroymak'a 16 derslikli halk eğitim merkezi binası, Güroymak ve Ahlat'a öğretmenevi 43 milyon 500 bin lira yatırım bedeliyle 2017 yılı devlet yatırım programına alındı. Ayrıca 27 milyon 500 bin bütçeli Tatvan 16 derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyon ve Güroymak ilçemize 24 derslikli Anadolu lisesi ve 200 kişilik pansiyonun ihalesi yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi yatırımlarıyla beraber Bitlis'e 2017 yılında 100 milyonluk eğitim yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarla Bitlis'te eğitim açısından önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olacaktır. Bütün bu çalışmalar çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için."





YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Ülkenin yeni Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken, nitelikli insan yetiştirmek için de hükümetin her türlü imkanı sağladığını belirten Demiröz, bu çerçevede Bitlis'te eğitim yatırımlarının aralıksız devam edeceği bilgisini paylaştı.

Demiröz açıklamasında, "Bitlis'imize ve eğitim camiamıza müjdeler olsun. Buradan her zaman desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımıza, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.