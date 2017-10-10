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Bitlis'te ehliyet sınavına giren 10 'joker' yakalandı

Bitlis’te geçen hafta sonu yapılan ehliyet sınavında, başkasının yerine sınava giren 10 kişi yakalandı.

10.10.2017 - 09:52
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Bitlis'te ehliyet sınavına giren 10 'joker' yakalandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçen cumartesi günü 7 ayrı okulda Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı yapıldı.

Ancak sınav yapılan 4 okulda 10 kişinin yerine sahte belgeler düzenleyerek, başkalarının girdiği belirlendi.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Valilikten yapılan açıklamada bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:  "Bitlis merkezde 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri Sınavı ilimizde toplam 7 okulda yapılmıştır. Sınav yapılan 4 okulda başkasının yerine sınava giren 10 kişi, adına aday belgesi düzenlenmiş sınava girmesi gereken 10 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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