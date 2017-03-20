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Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te 12 kilogramlık tüp içine yerleştirilen 30 kiloluk EYP etkisiz hale getirildi.

20.03.2017 - 17:44
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesinde 12 kilogramlık tüp içerisine yerleştirilmiş 30 kilogramlık amonyumnitrat ve mazotla desteklenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Jandarma ekipleri tarafından Hizan ilçesi Bilgili mahallesi Hazel tepe bölgesinde 12 kilogramlık tüp içerisine yerleştirilmiş 30 kilogramlık amonyumnitrat ve mazotla desteklenmiş kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildiği, bahse konu yerde alınan tedbirlerin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilmiştir."

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

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