Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Prof. Dr. Canan Karatay ekmekle ilgili, "Yalnız GDO değil. Ekmek Türkiye'de 1950'lerden sonra hayatını kaybetti." ifadeleri kullandı.

Zuhal Demir başörtüsü yasağını savunarak, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söyledi.

1 AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı Toplantıya eski bakanlardan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Zafer Çağlayan ve Suat Kılıç gibi isimler katıldı. Gül ve Davutoğlu yine yoktu...

2 Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, olağanüstü genel kurulda oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

3 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

4 Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i yanına çağırarak sarılmalarını istedi.

5 Başbakan Yıldırım'la buluşan 25 eski bakan 16 Nisan Referandumu öncesinde Başbakan Yıldırım AK Parti hükümetlerinde görev alan 25 eski bakanla kahvaltıda buluştu.

6 Meryem Uzerli başörtüsü taktı Suudi Arabistan'a gideceği için tesettüre giren Meryem Uzerli, takipçileri için bir video paylaştı.