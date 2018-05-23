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Bitlis’te ikinci etap sokak sağlıklaştırması başladı

Bitlis’te ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

İHA | 23.05.2018 - 13:11..
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Kentte hayata geçirdiği yatırımlara son sürat devam eden Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Bitlis’te ikinci etap sokak sağlıklaştırması başladı

ESNAF MASRAF YAPMAYACAK

Nurullah Eren Caddesi’nde bulunan çarşı, Bitlis Belediyesi ve kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla restore edilecek. Cadde esnafları, tarihi dükkanlarının restorasyonunda cebinden beş kuruş masraf yapmayacak.

Bitlis Belediyesi tarafından “Sokak Sağlıklaştırma” projesi kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla sokak ve caddelerde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sokak ve caddeler ile dükkanların dış cephe giydirmeleri kentin tarihi dokusu göz önüne alınarak onarılacak.

Bitlis’te ikinci etap sokak sağlıklaştırması başladı

KISA SÜREDE BİTİRİLECEK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustoğlu, “Bitlis her yönü ile bölgenin turizm cenneti olacak. Elimizde Türkiye'nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran, Doğu’nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan, turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis, yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis’imiz; sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak” dedi.

Bitlis’te ikinci etap sokak sağlıklaştırması başladı

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