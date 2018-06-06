Bitlis'te işçileri taşıyan araç kaza yaptı 3 ölü 4 yaralı

Tatvan'da akşam saatlerinde Sorgun Kışlası önünde bir trafik kazası meydana geldi. İşçileri taşıyan kamyonetin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine, araç refüje yuvarlandı.





3 OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisi ile araç kullanılmaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan bazı kişiler araçta çıkıştı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaşanan katliam gibi kazada isimleri belirlenemeyen yolculardan 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan D.B, T.S., B.A. ve G.B ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kamyonetteki yolcuların Ahlat’tan Tatvan ilçesine doğru gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.