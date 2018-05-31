taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.950
USD
4,5337
EURO
5,2913
ALTIN
189,71
PETR
78,3300

Bitlis'te kaçak avlanmaya 13 bin lira ceza kesildi

Bitlis Ahlat'ta av yasağına uymayıp balık avlayanlara para cezası verildi.

İHA | 31.05.2018 - 16:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Üremek için tatlı sulara akın eden inci kefali balığının avlanmaması için Ahlat Bot Tim Komutanlığı gölden, Ahlat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise karadan denetimlerine aralıksız devam ediyor.

KAÇAK AVLANMAYA GEÇİT YOK

Jandarma ekiplerinin denetimleri sonucu 100 metre uzatma ağı yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

4’ü kaçak olta balıkçılığı yapan toplam 14 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten toplam 13 bin 220 TL para cezası kesildiği belirtildi.

Bitlis'te kaçak avlanmaya 13 bin lira ceza kesildi

Bitlis'te kaçak avlanmaya 13 bin lira ceza kesildi

Bitlis'te kaçak avlanmaya 13 bin lira ceza kesildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

276
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

632
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

116
Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

94
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

257
Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

79
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM