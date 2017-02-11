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Bitlis'te kar 3 metreyi aştı

Bitlis'te karın 3-4 metreyi bulduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

11.02.2017 - 09:55
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Biltis'in Ahlat ilçesinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı köylerin yolları kapandı. Ahlat İlçe Özel İdare ekipleri, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor. 2 büyük loder, 1 greyder ve 1 kepçeyle yol açma çalışmaları özenle yapılıyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi Gıyasettin Karakaplan, özverili çalışmalar sonucu ulaşıma kapalı hiç bir köy yolunun olmadığını belirtti. Karakaplan, kar yağışıyla birlikte hemen yol açma çalışmalarına başladıkları daha sonrada yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarımız devam ediyor.

Bitlis'te kar 3 metreyi aştı

KAR 3-4 METREYİ BULUYOR

11 personelimiz ve 4 iş aracımızla karla mücadeleye devam ediyoruz. Çetin kış şartlarına rağmen personellerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımız belki çoğu zaman hayatlarını ortaya koyarak çalışıyorlar. Bizlerde vatandaşımızın huzuru için bir nebzede olsa bu çalışmalarla katkı sağlıyoruz. Özel İdare müdürümüzde sağ olsun bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Köylerimiz özellikle Otluyazı köy gurubu, Cemalettin köyü ve Kırkdönüm köyleri karın en fazla olduğu yerlerdir. Bu bölgede yer yer kar 3-4 metreyi buluyor. Buna rağmen personellerimiz gece gündüz demeden karla mücadelede büyük bir özveriyle çalışıyorlar." dedi.

Bitlis'te kar 3 metreyi aştı

Bitlis'te kar 3 metreyi aştı

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