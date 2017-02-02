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Bitlis'te kar nedeniyle vatandaşlar yollarda kaldı

Güroymak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası otobüslerindeki 300 yolcu YBO'da misafir edildi.

02.02.2017 - 01:29
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Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı, kentteki birçok karayolu ulaşıma kapandı.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, ilerlemekte güçlük çeken şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yaklaşık 300 kişi, Güroymak Yatılı Bölge Okulunda (YBO) misafir edildi. Misafir edilenlere ikramlarda bulunuldu.

Bitlis'te kar nedeniyle vatandaşlar yollarda kaldı

Öte yandan Güroymak Kaymakamlığı ve Belediyesince "kriz masası" oluşturularak, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Polis ekipleri de ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ilçenin giriş ve çıkışında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te kar nedeniyle vatandaşlar yollarda kaldı

Bitlis'te kar nedeniyle vatandaşlar yollarda kaldı

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