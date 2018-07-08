Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı.

24 SAAT SÜREN ARAMA SONUCU CENAZEYE ULAŞILDI

Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.