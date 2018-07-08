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Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

AA | 08.07.2018 - 11:53..
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı.

Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

24 SAAT SÜREN ARAMA SONUCU CENAZEYE ULAŞILDI

Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

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