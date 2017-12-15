Bitlis'te PKK sığınağından güneş paneli çıktı

'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu' adı verilen operasyonun Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; 10'uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Güvenlik Korucularının katıldığı ifade edilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde; tespit edilen 13 mevzi ile 10 sığınak içerisinde yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, 88 kilogram amonyum nitrat, 31 boş tüp, 166 pil, 1 adet parçalanmış dizüstü bilgisayar, 3 akü, 1 güneş paneli ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek; tespit edilen mevzi ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, el yapımı patlayıcı ve diğer malzemeler Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir."