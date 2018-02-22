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Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi

PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınakta basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA | 22.02.2018 - 13:46..
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Bitlis'te jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar köyleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi

6 SIĞINAK

Yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinde 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, mağarada ise 2 bin 500 metre kablo ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi

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