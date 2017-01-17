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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis’te düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

17.01.2017 - 11:36
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PKK

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile 17 Ocak 2017 tarihinde Güroymak ilçesinde 6 şahsa yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde Ö.S., E.O., O.E., R.Ş., M.Ş.T. ve Z.U. isimli 6 şahıs yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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