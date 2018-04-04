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Bitlis'te PKK'nın bomba malzemelerine darbe

Bitlis Tatvan'da proje terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon EYP yapımında kullanılacak olan 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

DHA | 04.04.2018 - 19:17..
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Tatvan 10'nuncu Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bugün Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü kırsalına operasyon düzenledi.

1 TON AMONYUM NİTRAT VE MUTFAK TÜPÜ

Operasyon sırasında 5 sığınak, 2 avcı boy çukur, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, 4 adet 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, çeşitli yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve çukurlar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler ise yerinde kontrollü olarak imha edildi.

Bitlis'te PKK'nın bomba malzemelerine darbe



Bitlis'te PKK'nın bomba malzemelerine darbe



Bitlis'te PKK'nın bomba malzemelerine darbe

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