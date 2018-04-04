Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

1 FETÖ sanığının Hadise talebi 15 Temmuz 2016 gecesindeki darbe girişiminde Bursa'da yaşananlarla ilgili duruşmada FETÖ sanığı Yılmaz G. Hadise konserinde olduğunu ve şarkıcının tanık olarak dinlenilmesini istedi.

2 Bitlis'te PKK'nın bomba malzemelerine darbe Bitlis Tatvan'da proje terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon EYP yapımında kullanılacak olan 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

3 Taffarel'den penaltı kurtarmanın püf noktaları Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya basınına verdiği röportajda bir kalecinin penaltılarda nasıl başarılı olacağını açıkladı.

4 CHP, partiyi eleştiren partililere hızlı işlem yapacak Cumhuriyet Halk Partisi, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini sosyal medyada küçük düşürecek paylaşımlarda bulunan partililer için disiplin mekanizmasını daha hızlı bir şekilde işleyecek.

5 Narkozluyken İstiklal Marşı okuyan Uzman Çavuş Zeytin Dalı Harekatı için gittiği Afrin'de yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavi sırasında narkozluyken İstiklal Marşı'nı okuduğunu ve "Ben Türküm" diye bağırdığını söyledi.

6 İbrahimovic 100 milyon doları reddetti Manchester United'dan ayrılan ve LA Galaxy'ye transfer olan Ibrahimovi'in, Amerikan ekibi için Çin'den gelen 100 milyon dolarlık teklifi reddettiği öğrenildi.