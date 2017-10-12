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Bitlis'te PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist öldürüldü.

12.10.2017 - 16:46
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Tosunlar mezrasının kuzeyinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-44 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Mutki Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 10 Ekim'de saat 18.15 sıralarında Tosunlar mezrasının kuzeyinde sağlanan temas neticesinde bir teröristin öldürüldüğü açıklandı.

ŞEMSİYELİ TERÖRİST

Öldürülen teröristin üzerinde Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 14 fişek, şarjör, 4 el bombası, el telsizi, 8 kütüklük, 8 pil ve silah bakım yağı ve şemsiye ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı ve ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı bilgisine yer verildi.

Bitlis'te PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

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