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Bitlis'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

AA | 10.02.2018 - 21:17..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor.

JANDARMADAN OPERASYON

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın Ağılözü ve Horozdere köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ile barınakları imha etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelileri yakalamak maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bitlis'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

ELE GEÇENLER

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında H.Y, K.Y, Ş.Y, G.Y, M.Y. ve S.Y. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, iki kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 9 şarjör, 7 av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde ise toprağa gömülü vaziyette tespit edilen piknik tüpü ile 200 metre kablo yerinde imha edilmiştir."

Bitlis'te PKK'nın mühimmatı ele geçirildi


OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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