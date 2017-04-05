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Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

05.04.2017 - 21:54
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Bitlis Jandarma Komutanlığınca, 3 Nisan'da Tatvan ilçesindeki Anadere bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

PKK'NIN İNLERİNE GİRİLDİ

Operasyon kapsamında, 4 Nisan'da bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlanması üzerine bölgeye silahlı helikopter ve uçaklarla hava hücum harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklamada 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklama, şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan, 4 adet kalaşnikof, 2 adet M-16 ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 5 adet 2 kilogramlık küçük tüp, DVD okuyucu, radyo, batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

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