Bitlis'te PKk'nın sığınakları imha edildi

Bitlis Jandarma Komutanlığınca, 3 Nisan'da Tatvan ilçesindeki Anadere bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

PKK'NIN İNLERİNE GİRİLDİ

Operasyon kapsamında, 4 Nisan'da bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlanması üzerine bölgeye silahlı helikopter ve uçaklarla hava hücum harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklamada 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklama, şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan, 4 adet kalaşnikof, 2 adet M-16 ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 5 adet 2 kilogramlık küçük tüp, DVD okuyucu, radyo, batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."