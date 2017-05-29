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Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 8 odalı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

29.05.2017 - 15:53
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10. Komando Tugay Komutanlığınca 24-27 Mayıs tarihlerinde Tatvan'a bağlı Özekli, Sallıca ve Dönertaş köyleri kırsalında "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın ve erkek bölücü terör örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak 'kadın teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet ve kanalla bağlı erkek teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet' ile depo olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir. Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi

Bitlis'te PKK'nın sığınakları imha edildi


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