Bitlis'te PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 22 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu" devam ediyor.

8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasındaki operasyon kapsamında güvenlik güçlerince 12 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, yedi el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.